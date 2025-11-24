به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته بسیج، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در شهرستان آشتیان افتتاح شد و تولیدکنندگان محلی محصولات خود را در حوزه صنایع دستی، مشاغل خانگی و محصولات کشاورزی به نمایش گذاشتند.

این رویداد، با هدف حمایت از تولید داخلی، توانمندسازی اقتصادی خانوار‌ها و ترویج سبک زندگی مقاومتی برپا شده است.

برگزاری این نمایشگاه، گامی مهم در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار در شهرستان آشتیان است.