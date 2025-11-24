مراسم یادواره شهید حسین یوسفی در سنندج
یادواره شهید حسین یوسفی از شهدای مدافع امنیت در مسجد حضرت رسول اکرم (ص) روستای آساوله سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، معاون هماهنگ کننده سپاه بیتالمقدس کردستان در این مراسم اظهار کرد: شهدا مصداق بارز و واقعی فرهنگ بسیجی هستند که جان خود را فدای اقتدار نظام جمهوری اسلامی کردند.
سرهنگ شعبانی با بیان اینکه شهید یوسفی مظلومانه به شهادت رسید تا ناامنی جایی در کردستان نداشته باشد، افزود: دشمن همواره مترصد به چالش کشیدن امنیت ایران اسلامی است ولی با هوشیاری مردم هرگز موفق نخواهد شد.
وی تاکید کرد: به همت مردم کردستان، این استان با ۲۲۷ کیلومتر مرر مشترک با عراق، از استانهای امن کشور است و با تعامل مدیران اجرایی زمینه توسعه سرمایهگذاری پایدار فراهم است.