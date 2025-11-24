آرامش جوی و دریایی استان بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وضعیت جوی و دریایی استان تا اواخر هفته آرام خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد تا روز پنجشنبه، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعتها به نسبت آرام خواهد بود، بنابراین در این مدت غبار محلی، در ساعتهایی از بعدازظهر وزش باد و مه صبحگاهی در برخی نقاط از پدیده غالب در سطح استان و روی دریا پیش بینی میشود.
محمدرضا انصاری افزود: جهت وزش باد متغیر، بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ و در طول روز تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۵:۲۰، مد اول ساعت ۱۱:۳۰، جزر دوم ساعت ۱۴:۰۰ و مد دوم ساعت ۲۱:۵۰ دقیقه خواهد بود.