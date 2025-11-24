پخش زنده
امروز: -
پخش زنده دو دیدار از لیگ نخبگان آسیا و پخش زنده دیدار فوتبال منچستر یونایتد و اورتون از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه مندان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش با پخش زنده دو دیدار حساس از لیگ نخبگان آسیا در ساعتهای ۱۹:۳۰ و ۲۱:۴۵ امشب تماشاگران فوتبال را مجذوب تلویزیون میکند.
شبکه ورزش دوشنبه ۳ آذر، برای دوستداران فوتبال دو دیدار مهم از رقابتهای لیگ نخبگان آسیا را به طور زنده پخش خواهد کرد.
اولین مسابقه امشب از ساعت ۱۹:۳۰ میان تیمهای الدحیل قطر و الاتحاد عربستان آغاز میشود.
این دیدار با گزارش عرفان کرمی پخش خواهد شد و نویدبخش شروعی هیجانانگیز برای یک شب فوتبالی است.
در ادامه، از ساعت ۲۱:۴۵ تیم الاهلی عربستان و الشارجه امارات در مقابل هم صفآرایی میکنند.
حسین رضایی این مسابقه را گزارش خواهد کرد.
در این مسابقات از هر گروه ۱۲ تیمی در منطقه غرب و شرق آسیا، ۸ تیم جواز حضور در مرحله حذفی را بهدست میآورد.
قهرمان این دوره از مسابقات در جام بین قارهای ۲۰۲۶ و همچنین جام جهانی باشگاهها ۲۰۲۹ حاضر خواهد بود.
پخش زنده دیدار فوتبال منچستر یونایتد و اورتون
شبکه ورزش امشب در ساعت ۲۳:۳۰ دیدار حساس از هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس، تقابل بین تیمهای منچستریونایتد و اورتون را به صورت مستقیم پخش میکند.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته دوازدهم لیگ برتر انگیس ۲۶_۲۰۲۵، امشب دوشنبه ۳ آذر رقابت بین دو تیم منچستریونایتد و اورتون را با گزارشگری علیرضا دهقانی و بهصورت زنده پخش خواهد کرد.
عملکرد آماری تیم منچستر یونایتد در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۸ گل خورده و ۲۰ گل به ثمر رسانده است.
اورتون نیز در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۴ گل خورده و ۱۰ گل به ثمر رسانده است.