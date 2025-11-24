پخش زنده
دو زلزله صبح امروز بخش پره سر شهرستان رضوانشهر گیلان خسارتی در پی نداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، براساس دادههای موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساعت ۱۰ و ۵۶ دقیقه، زلزلهای به قدرت ۳ و یک دهم ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتری زمین، بخش پره سر شهرستان رضوانشهر را لرزاند و یک دقیقه بعد زلزله بعدی در ساعت ۱۰ و ۵۷ دقیقه، به قدرت ۳ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری زمین، در این بخش به وقوع پیوست.
فرماندار رضوانشهر گفت : تاکنون خسارتی از این دو زلزله گزارش نشده است.
ایرج شاهی افزود : این زمین لرزهها در شهرهای اطراف از جمله رضوانشهر و اسالم نیز احساس شد.