به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، براساس داده‌های موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساعت ۱۰ و ۵۶ دقیقه، زلزله‌ای به قدرت ۳ و یک دهم ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتری زمین، بخش پره سر شهرستان رضوانشهر را لرزاند و یک دقیقه بعد زلزله بعدی در ساعت ۱۰ و ۵۷ دقیقه، به قدرت ۳ ریشتر در عمق ۹ کیلومتری زمین، در این بخش به وقوع پیوست.

فرماندار رضوانشهر گفت : تاکنون خسارتی از این دو زلزله گزارش نشده است.

ایرج شاهی افزود : این زمین لرزه‌ها در شهر‌های اطراف از جمله رضوانشهر و اسالم نیز احساس شد.