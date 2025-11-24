به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در این مدت ۶۵۶ هزار و ۶۵۴ تُن انواع کالای اساسی به این بندر وارد شده است.

حسین عباس‌نژاد افزود: این کالا‌ها گندم، روغن، برنج، جو و کود است.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هم هفتمین شناور حامل گندم هم در بزرگترین بندر تجاری کشور پهلو گرفته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: این شناور حامل حامل ۶۲ هزار و ۷۷ تُن گندم است.

عباس نژاد گفت: در این مدت ۴۱۰ هزار و ۶۵۳ تُن گندم به منظور ارسال به سراسر کشور وارد بندر شهید رجایی شده است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت و برخورداری از ۴۴ پست اسکله کانتینری و چند منظوره، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تن کالا، صادرات و واردات بیش از ۵۵ درصد و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.

این بندر به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کالای اساسی کشور هم اکنون دارای ۱۸ انبار مسقف با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تُن، ۶ پست اسکله ویژه کالای اساسی و سه پایانه نگه‌داری روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تُن است.