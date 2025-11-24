پخش زنده
امروز: -
در بسته خبری «رو در رو» این هفته، مشکلات بیماران سرطانی بخش شیمی درمانی بیمارستان مهر ملایر بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اگرچه در یکسال گذشته خدمات خوبی به بیماران سرطانی ارائه شده و هزینههای تزریق بیماران در این بیمارستان رایگان است، اما بیماران از پوشش ناکافی بیمه تأمین اجتماعی برای هزینههای دارویی گلایهمند هستند.
پیش از افتتاح این مرکز بیماران اجباراً برای درمان به تهران، همدان یا اراک مراجعه می کردند.
این هفته دوربین رو در رو این مشکلات را با حضور مردم و مسئولان محلی مورد بررسی قرار داده است.
مردم استان همدان برای ارتباط با برنامه رو در رو میتوانند مسائل و مشکلات محل زندگی و کار خود را به شماره ایتای ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۳ ارسال کنند.