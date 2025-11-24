

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال ایران که باید ۶ و ۹ آذر مقابل عراق در پنجره اول مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ به میدان برود، طبق تصمیم فیبا هر دو مسابقه را در بیروت برگزار خواهد کرد.

ملی‌پوشان کشورمان که برا برپایی اردو تدارکانی چند روز زودتر به لبنان سفر کرده‌اند امروز از ساعت ۱۷ در یک دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی لبنان بازی خواهند کرد.

اسامی بازیکنان اعزامی به لبنان:

۱. ارسلان کاظمی

۲. آرمان زنگنه

۳. نوید رضایی‌فر

۴. محمدسینا واحدی

۵. مبین شیخی

۶. متین آقاجان‌پور

۷. مهدی جعفری

۸. جلال آقامیری

۹. محمدمهدی حیدری

۱۰. حسن علی‌اکبری

۱۱. امیرحسین آذری

۱۲. بهنام یخچالی

۱۳. سالار منجی

۱۴. پیتر گیریگوریان

کادر فنی تیم ملی:

سوتیریوس مانولوپولوس – سرمربی

محسن شاه‌علی – سرپرست

فرزاد کوهیان – مربی

محمد کسایی‌پور – مربی

مهدی چراغی – مربی بدنساز

محمدجواد خان‌آبادی – فیزیوتراپ

الکساندروس ولیساراکوس – آنالیزور

مسعود صفری – آنالیزور

حسین دهقانی – تدارکات