از دعاهای پنهان تا اشک های آشکار ، روایت وداع باشکوه سمنانی ها با پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آیین تشییع شهدای گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در سمنان برگزار شد و فضای را آکنده از معنویت و یاد دلاوریهای رزمندگان کرد.
در بین خیل جمعیت حاضر در مراسم تشییع پیکر شهدا ، خانواده شهید علیرضا نیکو هم حضور داشتند و همچنان در انتظار شناسایی پیکر این شهید جاوید الاثر بودند.
شهید علیرضا نیکو بیست و چهارم بهمن ۱۳۲۹ در شهرستان سمنان دیده به جهان گشود. وی بیستم آذر ۱۳۶۰ در منطقه گیلانغرب در عملیات مطلعالفجر به عنوان مفقودالاثر شناخته شد.