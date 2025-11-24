به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آیین تشییع شهدای گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در سمنان برگزار شد و فضای را آکنده از معنویت و یاد دلاوری‌های رزمندگان کرد.

در بین خیل جمعیت حاضر در مراسم تشییع پیکر شهدا ، خانواده شهید علیرضا نیکو هم حضور داشتند و همچنان در انتظار شناسایی پیکر این شهید جاوید الاثر بودند.

شهید علیرضا نیکو بیست و چهارم بهمن ۱۳۲۹ در شهرستان سمنان دیده به جهان گشود. وی بیستم آذر ۱۳۶۰ در منطقه گیلانغرب در عملیات مطلع‌الفجر به عنوان مفقودالاثر شناخته شد.