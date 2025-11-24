پخش زنده
قاچاقچی پوشاک در شهرستان میاندوآب پس از رسیدگی قضایی و بررسی مستندات، به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده قاچاق سه گونی پوشاک خارجی به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در میاندوآب مورد بررسی قرار گرفت.
حسین نجفزاده افزود: با توجه به عدم ارائه اسناد و مدارک معتبر از سوی متهم، شعبه رسیدگیکننده تخلف را محرز دانست و ضمن ضبط کالاهای کشفشده، حکم پرداخت جریمه نقدی معادل ارزش ریالی محموله صادر کرد.
نجفزاده تصریح کرد: این محموله قاچاق توسط مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز میاندوآب و در جریان بازرسی از یک خودروی وانتبار کشف شده و پرونده آن برای طی مراحل قانونی به تعزیرات ارسال شده بود.