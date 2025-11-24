سه مرکز رشد و پیش‌رشد دانشگاه پیام نور در آران و بیدگل، ابوزیدآباد و سفیدشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل گفت: این مرکز رشد با زیربنای ۲۵۰۰ مترمربع و ۱۳ دفتر کار، با هدف پاسخ‌گویی به نیاز زیرساختی شهرستان در حوزه فناوری و نوآوری با توجه به صنعتی بودن این منطقه بهره‌برداری شد.

مهدی ملائی افزود:بر اساس برنامه ریزی‌ها، دانشجویان و شرکت‌های دانش بنیان در این مراکز به فعالیت‌های تحقیق و توسعه در حوزه‌های مرتبط با صنعت آران و بیدگل خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اینکه افتتاح این مراکز، بستری برای حمایت از ایده‌های نو، توسعه فناوری و تقویت زیست‌بوم نوآوری در شهرستان فراهم می‌کند، گفت: این مرکز نقش پل ارتباطی میان صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان را ایفا خواهد کرد.