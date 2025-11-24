به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این مراسم معنوی با حضور ۱۰۰ بانوی فاطمی به مدت سه روز برگزار و حدود ده هزار پرس سمنو پخته شد.

سمنوپزان یک رسم آیینی و سنتی در کشور است که در فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) به نیت حضرت فاطمه (س) برگزار می‌شود.



این مراسم از زمان آغازین تا هنگام پخت کامل با مدیحه سرایی و مدح اهل بیت عصمت و طهارت (ع) همراه است.



این آئین سنتی سال هاست به‌صورت گسترده و باحضور خیل مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در شهر سریش آباد برگزار می‌شود.