همزمان با ایام فاطمیه آیین سنتی سمنوپزی در سریش آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این مراسم معنوی با حضور ۱۰۰ بانوی فاطمی به مدت سه روز برگزار و حدود ده هزار پرس سمنو پخته شد.
سمنوپزان یک رسم آیینی و سنتی در کشور است که در فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) به نیت حضرت فاطمه (س) برگزار میشود.
این مراسم از زمان آغازین تا هنگام پخت کامل با مدیحه سرایی و مدح اهل بیت عصمت و طهارت (ع) همراه است.
این آئین سنتی سال هاست بهصورت گسترده و باحضور خیل مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در شهر سریش آباد برگزار میشود.