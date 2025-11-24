پخش زنده
تیم فوتبال میلان در هفته دوازدهم فوتبال سری آ ایتالیا موفق شد از سد اینتر بگذرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال میلان در هفته دوازدهم فوتبال سری آ ایتالیا در جوزپ مه آتزا با یک گل اینتر را شکست داد.
تیمهای فوتبال اینتر و میلان در ورزشگاه جوزپ مه آتزا رو در روی هم قرار گرفتند که این دیدار با تک گل پولیشیچ به سودِ میلان به پایان رسید.
هاکان چالهان اوغلو هافبک اینتر در دقیقه ۷۴ یک ضربه پنالتی را از دست داد.
در تاریخ داربی دلا مادونینا دو تیم تا کنون ۲۴۵ بار به مصاف هم رفتهاند که تیم اینتر ۹۱ و میلان ۸۳ بار برنده شدهاند. در این بازیها اینتر ۳۴۱ گل و میلان ۳۲۳ گل به ثمر رساندهاند. آندری شفچنکو مهاجم سابق میلان با ۱۴ گل و جوزپه مه آتسا اسطوره اسبق و فقید هر دو تیم با ۱۳ گل بهترین گلزنان داربی میلان هستند. پائولو مالدینی از میلان با ۵۶ و خاویر زانتی - مدافع آرژانتینی و سابق اینتر با ۴۷ بازی رکورد داران حضور در مسابقه هستند.