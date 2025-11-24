پخش زنده
به منظور تولیدمثل بیشتر در دام سبک و تولید گوشت بیشتر، طرح اصلاح نژاد بر روی دامهای سبک شهرستان کبودراهنگ انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طرح لاپاروسکوپی یا همان تلقیح مصنوعی طرحی برای چند قلوزایی دام سبک که علاوه بر چند قلوزایی دام باعث همسان سازی تولد برهها و در نتیجه باعث کاهش هزینههای علوفهای و بیماری و دارویی می شود.
عباس فرح آور، مسئول اجرای طرح اصلاح نژاد گفت: این طرح یکی از طرحهای دانش بنیان محسوب می شود که در استان همدان به شکل پایلوت اجرا می شود.
علی سرخوش، مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ هم گفت: در شهرستان کبودراهنگ ۷۶۰۰ دامداری سبک سنتی و صنعتی فعال است که ۴ نژاد دام سبک مهربان، شال، افشار و روژ است.
او با بیان اینکه تعداد دام سبک شهرستان بیش از ۲۷۸ هزار رأس است، افزود: تاکنون در بیش از ۸۰۰ رأس از دام سبک شهرستان اصلاح نژاد انجام شده و دولت در اجرای طرح اصلاح نژاد یاری رسان دامداران است و این طرح به شکل رایگان انجام می شود.
دامداران شهرستان کبودراهنگ سالانه بیش از ۲هزار تن گوشت تولید و روانه بازار مصرف می کنند.