پیکر پاک شهید گمنام دفاع مقدس بر روی دستان مردم ندوشن تشییع و در محوطه مسجد صاحب الزمان به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، شهر ندوشن غرق در عطر و بوی شهادت شد؛ مراسم باشکوه تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر یک شهید گمنام که در سن ۲۸ سالگی در نبردهای حماسی عملیات کربلای ۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
در این مراسم مردم شهیدپرور ندوشن، با سینهزنی و نوحهسرایی، با شکوهی بیبدیل، آن عزیز سفر کرده را تا مسجد صاحبالزمان روستای علویه ندوشن بدرقه کردند تا در خانهی ابدی خود آرام گیرد.