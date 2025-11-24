مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز گفت: در پی وقوع آتش سوزی در یک باب مغازه لوازم آرایشی در ایکی قاپیلار بازار تاریخی تبریز، تیم آتش نشانی و گروه واکنش سریع به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا جانفشان نوبری با اشاره به اقدام به موقع تیم‌های آتش نشانی و گروه واکنش سریع در عملیات مهار آتش این مغازه گفت: مالک این مغازه با مشاهده این آتش سوزی و استفاده شهروندان از کپسول‌های اطفا حریق اقدام به مهار آتش کرده بودند که به سامانه ۱۲۵ نیز اطلاع رسانی شده بود.

وی با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده سازمان آتش نشانی تبریز در نصب تجهیزات ایمنی داخل بازار تبریز افزود: همزمان با اعزام نیرو‌های آتش نشانی، تیم واکنش سریع با استفاده از شیر‌های هیدرانت داخلی بازار، موفق به مهار آتش سوزی و از سرایت و گسترش حریق پیشگیری شد.