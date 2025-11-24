پخش زنده
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: سال دشواری داشتیم که خوشبختانه طی آن فرنگیکاران بهترین نتایج را رقم زدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسن رنگرز درباره عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی در بازیهای همبستگی اسلامی، اظهار داشت: در دوره قبل بازیهای همبستگی اسلامی در ۱۰ وزن حضور داشته و ۴ مدال طلا کسب کردیم. در این دوره و در عربستان در ۶ وزن، ۴ مدال طلا کسب کردیم. همچنین، در ۲ وزن دیگر هم نقره و برنز گرفتیم و به لطف خدا توانستیم در هر ۶ وزن مدال کسب کنیم.
وی تصریح کرد: در نهایت عملکرد کاروان کشتی توانست رتبه سوم کاروان ورزش ایران را در این بازیها تثبیت کند. با وجود اینکه کشتیگیران ما خسته بودند، اما عملکرد بسیار خوبی از آنها دیدیم. در این مسابقات، حریفان اصلی ما یعنی جمهوری آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و حتی مصر که قهرمان آفریقا است با همه ظرفیتها حاضر شدند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی عنوان کرد: سال سخت و پر فشاری را پیشرو داشتیم، ۳ مسابقه سنگین جهانی بزرگسالان در کرواسی، جهانی زیر ۲۳ سال در صربستان و در نهایت بازیهای کشورهای اسلامی در عربستان؛ خوشحالیم امانتی که بر دوش ما بوده را به اندازه بضاعت و توان خودمان حفظ کردیم و امیدوار هستیم که در سال آینده همین اتفاقات تکرار شود.
وی در مورد برنامههای تیم ملی کشتی فرنگی در سال فنی جدید، یادآور شد: چرخه انتخابی تیم ملی را در هفته پیشرو با تأیید فدراسیون اعلام میکنیم. ضمن اینکه رقابتهای قهرمانی کشور در روزهای آخر آذرماه برگزار میشود و شروع اردوهای ما هفته اول دی ماه خواهد بود.
رنگرز گفت: فینال لیگ نیز روز ۱۳ آذرماه برگزار میشود و یک برنامه فرهنگی هم با محوریت فدراسیون انجام خواهد شد و ملیپوشان ما به سفر کربلا و نجف اعزام خواهند شد، تا با یاری خدا سال جدید فنی (۲۰۲۶) را با مدد از آقامون امیرالمومنین (ع) خیلی قوی و با هدف ادای دین و انجام وظیفه آغاز کنیم.