امروز در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) پیکر مطهر دو تن از شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس پس از مراسم تشییع و تدفین در موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) و بوستان الهیه بیرجند آرام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امروز در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همزمان با تشییع ۳۰۰ شهید در سراسر کشور و با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان، پیکرهای مطهر ۶ شهید گمنام در بیرجند از مقابل کهف الشهدا به سمت میدان ابوذر تشییع و سپس دو تن از این شهدای گمنام در موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) و بوستان الهیه جنب مسجد حضرت رقیه (س) در شمال شهر بیرجند خاکسپاری شدند .
گفتنی است پیکرهای ۴ شهید گمنام هم برای ادامه روند تکریم به تهران منتقل شد.
به گفته مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ،در حال حاضر ۱۵۹ شهید گمنام در ۷۲ نقطه استان تدفین شدهاند و با خاکسپاری شهدای جدید، این تعداد به ۱۶۱ شهید در ۷۴ نقطه افزایش مییابد.