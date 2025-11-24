به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امروز در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هم‌زمان با تشییع ۳۰۰ شهید در سراسر کشور و با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان، پیکر‌های مطهر ۶ شهید گمنام در بیرجند از مقابل کهف الشهدا به سمت میدان ابوذر تشییع و سپس دو تن از این شهدای گمنام در موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) و بوستان الهیه جنب مسجد حضرت رقیه (س) در شمال شهر بیرجند خاکسپاری شدند .

گفتنی است پیکر‌های ۴ شهید گمنام هم برای ادامه روند تکریم به تهران منتقل شد.

به گفته مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ،در حال حاضر ۱۵۹ شهید گمنام در ۷۲ نقطه استان تدفین شده‌اند و با خاکسپاری شهدای جدید، این تعداد به ۱۶۱ شهید در ۷۴ نقطه افزایش می‌یابد.