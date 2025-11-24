حاج علی کیومرثی پدر شهید احمد کیومرثی پس از یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت و پیکر وی در شهرستان نور، در کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج علی کیومرثی پدر شهید احمد کیومرثی پس از یک دوره بیماری در سن ۸۲ سالگی درگذشت و پیکر او در آرامگاه ناتل شهرستان نور، در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع پیکر مرحوم حاج علی کیومرثی صبح امروز (سوم آذرماه) در روستای سلیاکتی شهرستان نور و با حضور خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان دفاع مقدس، اهالی منطقه و مسئولان محلی برگزار و پیکر وی در آرامگاه ناتل به خاک سپرده شد.

شهید احمد کیومرثی از نوجوانان رزمنده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در سن ۱۶ سالگی و طی درگیری‌های منطقه عملیاتی بُستان، در هشتم دی‌ماه ۱۳۶۰ به فیض شهادت نائل آمد.