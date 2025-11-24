به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛همزمان با سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) با تشکیل دسته‌های عزاداری در سوگ حضرت صدیقه کبری (ع) عزداری کرده و با توزیه یک هزار غذای گرم عشق و اردات خود را با آن حضرت ابراز کردند.

امام جمعه شهرستان پلدشت در آیین عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س ۹ با اشاره به فضایل اخلاقی و موقعیت شناسی آن حضرت گفت: حضرت صدیقه کبری (س) با نیت و انگیزه الهی. اولویت بندی و استفاده ترکیبی از زمان. توانست در مدت کوتاه عمر پر برکت خود خدمات فراوان و تاثیر گذاری را تقدیم جامعه اسلامی و خانواده کند و در راه تبیین روشنگری و دفاع از ولایت گام‌های موثری را بردارد.

حجت الاسلام رسول جمشیدی خاطر نشان کرد: این عرض اردات‌ها بار دیگر نشان می‌دهد که نام حضرت فاطمه زهرا (س) پس از قرن‌ها همچنان پناه دل‌های خسته و رمز پیروزی ما در لحظه‌های سخت است.

همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) عاشقان آن حضرت یک هزار پرس غذای گرم و با برپایی ایستگاه‌های صلواتی با توزیع نذورات مراتب عشق و اردات خود را به ان بانوی دو عالم نشان دادند.