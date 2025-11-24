پخش زنده
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم و سفیر اندونزی در تهران بر توسعه همکاریهای مشترک در حوزه آموزش عالی، پژوهشهای مشترک، تبادل استاد و دانشجو، تشکیل سازوکارهای دائمی همکاری و مشارکت در برنامههای منطقهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در دیدار رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم با سفیر اندونزی در تهران، ظرفیتهای موجود برای گسترش روابط دانشگاهی و علمی میان دو کشور بررسی شد و دو طرف بر اهمیت تقویت همکاریهای مشترک در محورهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تأکید کردند.
در این جلسه، توسعه همکاریها در قالب تنظیم و اجرای تفاهمنامههای جدید، تعریف پروژههای مشترک تحقیقاتی، برگزاری نشستهای تخصصی و اعزام هیئتهای دانشگاهی مورد توافق قرار گرفت. همچنین دو طرف بر ضرورت گسترش تبادل استاد و دانشجو و ایجاد سازوکارهای منسجم برای پذیرش و اعزام متقابل نیروی انسانی علمی تأکید کردند.
از دیگر موضوعات این دیدار، تأسیس صندوق مشترک صنعتی و فناورانه برای حمایت از پروژههای مشترک میان دانشگاهها و شرکتهای فناور دو کشور بود؛ اقدامی که میتواند به تجاریسازی دستاوردهای علمی و توسعه همکاریهای صنعتی کمک کند.
همچنین با حضور دو طرف راهکارهای تقویت نقش دانشگاهها در دیپلماسی علمی منطقهای و بینالمللی بررسی شد و بر مشارکت فعال در نشستها و شبکههای علمی، بهویژه برنامههای مرتبط با آموزشهای مهارتی (TVET) و نیز همکاری در چارچوب اجلاس و ابتکارات علمی کشورهای عضو D۸ توافق کردند.
در این دیدار، توسعه همکاریهای فرهنگی میان دو کشور بهویژه در حوزه ترویج زبان و ادبیات فارسی و راهاندازی یا تقویت مراکز آموزش فارسی در دانشگاههای اندونزی بهعنوان یکی از محورهای مهم همکاری مطرح شد.
در ادامه نشست، رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی با اشاره به تصویب ابتکار جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اسلامی برای بزرگداشت ۱۵۰۰مین سال ولادت پیامبر اکرم (ص) توضیح داد که این پیشنهاد بدواً از سوی ایران ارائه شده و پس از تصویب، کشورهای مختلف از جمله عربستان و ترکیه در حال طراحی پروژههای مشترک علمی، فرهنگی و دانشگاهی برای پاسداشت این رویداد هستند.
وی همچنین بر آمادگی برای مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی اندونزی در این ابتکار فرهنگی ـ تمدنی تأکید کرد.
در پایان، طرفین ضمن تأکید بر استمرار نشستهای مشترک و تشکیل کارگروههای تخصصی، آمادگی خود را برای تدوین برنامههای عملیاتی و اجرایی در حوزههای مشترک اعلام کردند.