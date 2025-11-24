به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی الیت چالوس، هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، نهادها، ارگان‌ها و گروه‌های محلی، در مجموع با اعزام ۲۵ سورتی پرواز بالگرد‌های ۲۱۴ و همچنین عملیات هلی‌برن و جابجایی ۱۵۰ نفر به ارتفاعات هیرکانی، نقش بسزایی را در مهار کردن این فاجعه ایفا کرده است.

هوانیروز ارتش تا لحظه آخر رفع بحران و مهار گامل آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی الیت چالوس به عملیات خود ادامه خواهد داد.