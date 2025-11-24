در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهر‌های مختلف پاکستان از جمله اسلام‌آباد، کراچی، راولپندی و لاهور شاهد برگزاری مجالس عزاداری پرشور و معنوی بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میلیون‌ها نفر از عاشقان خاندان عصمت و طهارت در پاکستان با حضور در حسینیه ها، مساجد و اماکن مذهبی در عزای دخت گرامی پیامبر اکرم اشک ماتم ریختند.

شهر‌های مختلف پاکستان از جمله کراچی، اسلام آباد، لاهور، اسکردو، کویته و ده‌ها شهر کوچک و بزرگ دیگر پس از برگزاری مراسمات عزاداری، نوحه‌خوانی و ذکر مصیبت مادر سادات رنگ و بوی فاطمی گرفتند.

در این مجالس عزاداران با گریه و زاری، سینه‌زنی و زمزمه‌های حزن‌آلود نوحه ها، ارادت و عشق خود به حضرت زهرا (س) را ابراز کردند.

نوحه خوانان و مداحان با صدای حزین و دلنشین یاد مصائب و مظلومیت مادر سادات را زنده کردند و مردم با گوش دادن به نوحه‌ها و ذکر مصیبت در غم آن حضرت شریک شدند.

سخنرانان نیز با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، بر اهمیت ولایت مداری و پیروی از راه دفاع از ولایت و الگوبرداری از فضایل اخلاقی، صبر و پایبندی به اصول دینی آن حضرت تاکید کردند.

حضور گسترده مردم در این مجالس و فضای معنوی و حزین، بار دیگر ارادت عمیق پیروان اهل بیت در پاکستان به خاندان پیامبر و اهمیت ویژه ایام فاطمیه در فرهنگ مذهبی این کشور را به نمایش گذاشت.