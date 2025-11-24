به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آبادان، به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، مراسم سوگواری در شهر چوئبده برگزار شد و مردم این شهر با حضور گسترده خود، فضایی معنوی و پرفضیلت ایجاد کردند. امام جمعه چوئبده اظهار داشت: همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س)، هر ساله مجالس روضه در حسینیه‌های مختلف شهر برگزار می‌شود. در این محافل، پیش از شروع هر مجلس روضه، به سؤالات شرعی شرکت‌کنندگان پاسخ داده می‌شود تا نکات فقهی و دینی نیز مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام سیلاوی افزود: امسال بیش از ۲۰ حسینیه چوئبده میزبان این مراسم بودند و خطباء و سخنرانان بومی در این مجالس به تبیین مقام والای حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین سبک زندگی و آموزه‌های اخلاقی ایشان پرداختند.

حضور فعال بسیجیان و مردم مومن نیز به ارزش معنوی این مراسم افزود و شور و انگیزه دینی شرکت‌کنندگان را افزایش داد.