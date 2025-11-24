پخش زنده
در تصادف دو خودروی پراید در گردنه قاقان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ساعت ۱۸:۱۲ عصر دیروز و طی گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی، برخورد دو خودروی پراید در گردنه قاقان اعلام شد.
در پی این حادثه، دو آمبولانس از پایگاههای اورژانس ۱۱۵ دستجرده و شهباز به سرعت به محل اعزام شدند. ارزیابی اولیه تیمهای فوریت پزشکی حاضر در صحنه نشان داد که پنج نفر از حادثهدیدگان دچار مصدومیت شدهاند که توسط آمبولانس به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک هستند.
متأسفانه در این سانحه، یک خانم حدوداً ۶۰ ساله به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان باخت و تلاش نیروهای اورژانس برای احیای وی نتیجهای نداشت.