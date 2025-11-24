\u0628\u0647\u00a0\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c\u06a9\u0627\u0638\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0642\u0637\u0639\u0627 \u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u0644\u0641\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u060c \u0647\u0645 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0631\u0627\u062d\u062a\u200c\u062a\u0631 \u062d\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0647\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0644\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0641\u062a\u062d \u06a9\u0631\u062f.\n\n\n