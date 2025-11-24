امروز: -
تشییع شهدای گمنام در تهران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳- ۱۵:۲۵
فردا، تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس
۱۴۰۴-۰۹-۰۱
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در تهران
۱۴۰۴-۰۹-۰۱
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۴۰۴-۰۹-۰۱
خط و نشان رئیس کل بانک مرکزی برای ملاکی بانک‌ها
۱۴۰۴-۰۹-۰۲
برچسب ها: تشییع شهدای گمنام ، شهدای گمنام
