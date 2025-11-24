مهدی پوراسماعیل و فاطمه زهرا ذلیکانی دو ورزشکار بابلسری، با درخشش در المپیک ناشنوایان توکیو، برای کاروان ایران دو مدال طلا به ارمغان آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کاروان ورزش ناشنوایان ایران با کسب دو مدال طلای ارزشمند دو ورزشکار بابلسری، مهدی پوراسماعیل و فاطمه زهرا ذلیکانی، در المپیک ۲۰۲۵ توکیو درخشید.

پوراسماعیل در وزن ۵۸- کیلوگرم آقایان و ذلیکانی در وزن ۵۷- کیلوگرم بانوان، در مسابقات تکواندو به مقام قهرمانی دست یافتند.

این دو مدال طلا، پنجمین و ششمین مدال تکواندو و بیست‌ودومین و بیست‌وسومین مدال کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها بود.

مهدی پوراسماعیل در دیدار فینال، حریف ازبکستانی خود را در دو راند متوالی و با نتایج ۱۲ بر ۹ و ۱۹ بر ۱۷ شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. وی پیش از این در مسیر فینال، حریفانی از کره، یونان و قزاقستان را پشت سر گذاشته بود.

فاطمه زهرا ذلیکانی نیز در فینال وزن ۵۷- کیلوگرم بانوان، به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با نتایج ۷ بر ۳ و ۱۴ بر ۱۲ در دو راند، پیروز میدان شد و مدال طلا را به گردن آویخت. ذلیکانی پیش از فینال، با شکست دادن حریفانی از یونان و قزاقستان، خود را به مرحله نهایی رسانده بود.