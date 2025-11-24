به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ "رضا سلوکي" در تشريح اين خبر بيان داشت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خنداب در اجراي طرح امنيت محله محور طي يک هفته در اين شهرستان 21 نفر توزيع کننده و خرده فروش و معتاد متجاهر را در اين شهرستان شناسايي کردند.

وي افزود: با هماهنگي قضائي و در يك عمليات غافگيرانه متهمان دستگير و در بازرسي از مخفيگاه آنان 3 کيلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان خنداب خاطر نشان کرد: متهمان دستگير شده اين پرونده پس از تشکيل پرونده مقدماتي براي سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.

وي در پايان افزود: شهروندان در راستاي پيشگيري از جرائم هرگونه موارد مشکوک را از طريق تلفن مرکز پليسي 110 اعلام کنند