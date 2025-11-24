پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان خنداب از دستگیری ۲۱ توزیع کننده، خرده فروش و معتاد متجاهر در اجرای طرح امنیت محله محور طی یک هفته گذشته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ "رضا سلوکي" در تشريح اين خبر بيان داشت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خنداب در اجراي طرح امنيت محله محور طي يک هفته در اين شهرستان 21 نفر توزيع کننده و خرده فروش و معتاد متجاهر را در اين شهرستان شناسايي کردند.
وي افزود: با هماهنگي قضائي و در يك عمليات غافگيرانه متهمان دستگير و در بازرسي از مخفيگاه آنان 3 کيلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرستان خنداب خاطر نشان کرد: متهمان دستگير شده اين پرونده پس از تشکيل پرونده مقدماتي براي سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.
وي در پايان افزود: شهروندان در راستاي پيشگيري از جرائم هرگونه موارد مشکوک را از طريق تلفن مرکز پليسي 110 اعلام کنند