به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در دومین روز رقابت‌های کاراته در بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز دوشنبه ۳ آذر نهال زکی زاده در وزن ۵۰- کیلوگرم از کهگیلویه و بویراحمد با شکست حریفانی از ترکیه و الجزایر به فینال این مسابقات راه یافت.

زکی زاده توانست در این مرحله با غلیه بر حریف اکراینی به مدال طلای این مسابقات دست پیدا کند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان به میزبانی شهر توکیو پایتخت ژاپن آغاز شده و تا ششم آذر ماه ادامه دارد.