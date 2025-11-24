پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: در فصل سرد سال هیچ یک از نیروگاههای استان مجاز به استفاده از مازوت نیستند و همه واحدها باید با گاز طبیعی یا گازوئیل فعالیت کنند؛ بنابراین اجازه مصرف مازوت داده نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس نژاد با تشریح آخرین وضعیت سوخت رسانی نیروگاههای استان تهران گفت: در راستای اجرای قانون هوای پاک و صیانت از سلامت شهروندان، استفاده از سوخت مازوت در نیروگاههای استان به طور کامل متوقف است و هیچ مجوزی برای مصرف سوختهای سنگین صادر نشده است.
وی با اشاره به نتایج بررسیهای کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: به جز نیروگاه بعثت، سایر نیروگاههای استان از نظر طراحی تجهیزات و سیستم احتراق امکان استفاده از مازوت را ندارند و تنها با گاز طبیعی و گازوئیل کار میکنند.
عباس نژاد درباره نیروگاه بعثت نیز توضیح داد: مخازن مازوت این نیروگاه مهر وموم شده و عملاً امکان بهره برداری از این سوخت در آن وجود ندارد. این اقدام با هدف کاهش انتشار آلایندههای گوگردی و ذرات معلق انجام شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: هرگونه تغییر احتمالی در نوع سوخت نیروگاهها مستلزم اخذ تأییدیههای محیط زیستی و رعایت استانداردهای سخت گیرانه انتشار آلایندهها است.
وی همچنین گفت: پایش لحظهای وضعیت سوخت رسانی و خروجی دودکشها در تمامی نیروگاهها ادامه دارد و در فصل سرما نیز تغییری در این سیاست پیش بینی نمیشود.