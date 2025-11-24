به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا اصفهان، در پی پیش بینی تشدید شرایط آلودگی هوا از فردا چهارم آذر تا پایان هفته، طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها از درب منزل از ساعت ۸ تا ۱۳و ۱۶تا ۲۱ در شهر اصفهان اجرا می‌شود.

منصور شیشه فروش با اشاره به تشدید برخورد با واحد‌های آلاینده نیز، افزود: هرگونه فعالیتی که موجب آلودگی هوا شود؛ از جمله خاکبرداری و آتش زدن بقایای گیاهی ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس هم با خودرو‌های دودزا و بدون معاینه فنی به طور جدی برخورد جدی می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین به منظور کاهش مواجه دانش آموزان با آلاینده‌ها چهارم و پنجم آذر، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در شهر اصفهان و مناطق فلاورجان، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان که در محدوده طرح جامع کاهش آلاینده‌ها قرار دارند به طور غیرحضوری است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: همچنین در این مدت مهد‌های کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده تعطیل است و مراکز فرهنگی، ورزشی و مسابقات ورزشی هم در این دو روز تعطیل اعلام شده و مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند، می‌توانند با موافقت مدیران خود به شکل دورکاری فعالیت کنند.