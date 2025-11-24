به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هم اکنون ۸۸۵ گلوگاه در شهر اصفهان شناسایی شده، که ۵۶۶ مورد آن در بافت فرسوده قرار دارد و برای رفع آن با جدیت پیگیری شود.

رسول میرباقری همچنین در خصوص طرح‌های زیبا سازی شهر اصفهان افزود: هم اکنون ۱۳ منطقه طرح زیباسازی دارند، اما سرعت اجرای این طرح‌ها کاهش یافته، در حالی که بودجه‌های مناطق بسیار بالاست و باید برای این رفع این چالش برنامه ریزی دقیق اجرا شود.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پژوهش‌ها نشان داده است که پیرایش شهری تنها یک اقدام زیبایی‌شناختی نیست، بلکه تأثیر مستقیم بر سلامت روان، کاهش استرس و بهبود رفتار اجتماعی دارد، همچنین پیرایش شهری با توجه به جنبه‌های تاریخی و هویتی، موجب حفظ اصالت و ارزش‌های فرهنگی شهر می‌شود.

وی ادامه داد: از دیگر آثار مثبت پیرایش شهری، تقویت اقتصاد شهری است؛ شهری زیبا و منظم می‌تواند گردشگران بیشتری جذب کند و در نتیجه رونق اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی را به همراه داشته باشد.

میرباقری به کُندی طرح‌های نوسازی در مناطق مختلف اشاره کرد و گفت: سرعت اجرای این طرح‌ها ضعیف است، برخی از آنها ۶ تا ۸ ماه طول می‌کشد و هر بار بهانه‌ای همچون حضور نداشتن اداره آب، برق یا گاز مطرح می‌شود.