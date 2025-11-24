عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حضور پرشکوه مردم تهران در مراسم بدرقه ۱۰۰ شهید گمنام، این حضور را نشانه‌ای از درک عمیق جامعه نسبت به نقش شهدا در تأمین امنیت کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، اسماعیل کوثری، با اشاره به حضور پرشکوه مردم تهران در آئین بدرقه ۱۰۰ شهید گمنام در روز ملی شهدای گمنام، گفت: این حضور نشان داد که دشمن بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شده است؛ زیرا شناخت درستی از فرهنگ مردم ندارد، تصور می‌کند مشکلات اقتصادی که مسئولان و مجلس موظف به رسیدگی به آن هستند می‌تواند مردم را از ارزش‌هایشان دور کند، در حالی که چنین برداشتی کاملاً غلط است.

وی افزود: همان‌گونه که کشور در حوزه‌هایی مانند ساخت موشک، پهپاد و ماهواره به پیشرفت‌های مهمی دست یافته است، مردم نیز به‌خوبی تشخیص می‌دهند که چه کسانی امنیت را برای آنان به ارمغان آورده‌اند؛ کسانی که برای تحقق امنیت از جان خود گذشتند. به همین دلیل مردم با حضور میدانی و گسترده خود وفاداری‌شان را اعلام و تأکید می‌کنند که ادامه‌دهنده راه شهدا هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس با بیان اینکه مردم هیچ‌گاه شهدا را رها نخواهند کرد تأکید کرد: فداکاری‌ها و جانفشانی‌های شهدا برای جامعه کاملاً روشن است و باوجود تفاوت سلیقه‌ها، همه می‌دانند امنیت امروز نتیجه تلاش آنان است. حضور گسترده مردم در آیین‌های مشابه نیز بار‌ها همین حقیقت را ثابت کرده است.

کوثری ادامه داد: دشمنان به دلیل نداشتن فهم و درک از فرهنگ ایثار و شهادت، قادر به تحلیل صحیح این رفتار عمومی نیستند. حتی کسانی که به هر دلیل امکان حضور در مراسم را نداشتند، در مواقع لازم در صحنه حاضر می‌شوند و این همبستگی و همدلی عمومی را ایجاد می‌کنند؛ همبستگی‌ای که موجب ناامیدی دشمن شده و بار‌ها تکرار شده است. -

واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به بیروت

کوثری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به پایتخت لبنان و نقض مکرر آتش‌بس، تصریح کرد: این اقدام که علیه نیرو‌های حزب‌الله صورت گرفته، قطعاً بدون پاسخ نخواهد ماند. امروز افکار عمومی جهان به‌روشنی دریافته است که ادعا‌های رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی به‌ویژه آمریکا هیچ پشتوانه واقعی ندارد؛ زیرا یک ادعا مطرح می‌کنند، اما در عمل خلاف آن رفتار می‌شود.

وی افزود: درک ملت‌ها نسبت به واقعیت‌های صحنه بسیار افزایش یافته است. حتی در داخل آمریکا و خود اسرائیل نیز تجمعات و اعتراضاتی علیه این اقدامات شکل گرفته است. کسانی که سال‌ها از حقوق بشر و دموکراسی سخن می‌گفتند، امروز با نقض آشکار آتش‌بس و ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان، چهره واقعی خود را آشکار کرده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: رژیم صهیونیستی به بهانه‌های مختلف اقدام به نقض آتش‌بس می‌کند و انتظار دارد جهان این رفتار را نادیده بگیرد، در حالی‌که افکار عمومی هوشیار شده است. ما این اقدام را محکوم می‌کنیم و معتقدیم حزب‌الله در زمان مناسب پاسخ لازم را خواهد داد تا این رژیم جرأت تکرار چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای را نداشته باشد.