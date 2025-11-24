خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «حمزه محمدی مقدم» مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام و اظهار داشت: کاروان سلامت جمعیت هلال احمر دره‌شهر با حضور پزشک عمومی، کارشناس مامایی، روان‌شناس، مسئول داروخانه، نسخه‌پیچ، مربیان آموزشی، جوانان و اعضای داوطلب، با هدف ارائه خدمات درمانی و حمایتی به مردم مناطق کم‌برخوردار اعزام شد.

وی افزود: در این طرح، ۲۰۰ نفر از خدمات رایگان شامل ویزیت پزشک، خدمات مامایی، تست‌های غربالگری، کنترل فشارخون و قند خون، مشاوره روان‌شناسی، کلاس آموزش کمک‌های اولیه و مخاطرات، و فضای دوستدار کودک بهره‌مند شدند و همچنین دارو‌هایی به ارزش ۱۴۰ میلیون ریال و سایر خدمات سلامت به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال ارائه شد که مجموعاً ۹۴۰ میلیون ریال ارزش خدمات این کاروان را شامل می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام با تقدیر از همه عوامل اجرایی تاکید کرد: کاروان سلامت هلال احمر با هدف انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه و بشردوستانه، خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و آموزشی را در مناطق محروم شهرستان ارائه می‌دهد.