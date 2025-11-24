به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، از افتتاح طرح آبرسانی و نمایشگاه‌های فناورانه و نمایشگاه بسیج تا همایش بانوان و فاطمی و نشست با شاعران، بخشی از برنامه‌های فرمانده سپاه استان همدان در شهرستان تویسرکان به مناسبت هفته بسیج بود.

گلزار شهدای روستای جعفریه از طرح‌هایی است که به همت یکی از ۴۲ گروه جهادی فعال تویسرکان مرمت شد.

سرهنگ طیب فریادرس، فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان در این زمینه گفت: طرح آبرسانی روستای جعفریه با همیاری بسیجیانِ قرارگاه امام حسن، مسئولان اجرا و به شکل رسمی افتتاح شد.

۸۰ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و ۸۰ صندوق قرض الحسنه زیرنظر بسیج سازندگی شهرستان فعال هستند.