فرمانده قرارگاه محوری محرومیت زدایی ارتش با تاکید بر تسریع در ارائه خدمت کیفی به مردم را به‍ عنوان وظیفه ذاتی ارتش، از آغاز احداث جاده سه‌قلعه - دیهوک خراسان جنوبی خبر داد.

محور سه قلعه به دیهوک را قبل از مهلت ۱۵ ماهه تکمیل می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم خلبان ولی رحمانی در مراسم آغاز عملیات اجرایی محور شهدای ارتش (سه قله - دیهوک) خراسان جنوبی گفت: ارتش بر حسب وظیفه ذاتی خود، امروز به عنوان قرارگاه محرومیت زدایی در کنار مردم و در خدمت مردم است تا بخشی از توان خود را برای خدمت به مردم به کار گیرد.

وی با اشاره به شعار ارتش فدای ملت، افزود: قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در حد توان از ارائه خدمت به مردم ایران اسلامی دریغ نمی‌کند و یکی از اصلی‍ترین نگاه‌های ارتش، خادم مردم بودن در کنار ملت عزیز و بازوان قدرتمند در کنار دولت جمهوری اسلامی تحت فرامین فرمانده کل قوا است.

امیر سرتیپ دوم خلبان رحمانی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه محور (سه قلعه - دیهوک) اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی با پایبندی، آنچه را که وعده داده به‍عنوان شعار اصلی در حفظ اعتماد مردم فراموش نمی‌کند و با توکل به خدا اجرای پروژه محور سه قلعه به دیهوک را قبل از مهلت ۱۵ ماهه تحویل مردم فهیم منطقه خواهد داد.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم، از آغاز عملیات اجرایی پروژه محور دیهوک - سه‌قلعه به‍عنوان تحقق انتظار ۴۰ ساله مردم سه قلعه و شهرستان سرایان یاد کرد که با پیگیری و تعامل مردم و مسولین منطقه در سال جاری به نتیجه رسید.

سید محمدرضا هاشمی پروژه محور دیهوک - سه قلعه را یکی از پروژه‌‍هایی دانست که دسترسی استان را با ۴ استان یزد، کرمان، اصفهان و تهران تسهیل خواهد کرد.

وی با اشاره به انتخاب پیمانکار و شروع آغاز عملیات اجرایی این پروژه اظهار امیدواری کرد، عملیات بهره برداری قبل از زمان وعده داده شده تحقق یابد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شهر‌های فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی، آغاز عملیات اجرایی پروژه را از مطالبات دیرینه مردم شهرستان سرایان بویژه بخش سه قلعه در خارج شدن

بخش سه قلعه از بن بست ارتباطی دانست و تصریح کرد: یکی از راه‍های خارج شدن بخش سه قلعه از بن بست احداث محور سه قلعه به دیهوک است.

نصیری با تشکر از استاندار و مسئولان استانی یکی از دغدغه‍های مغفول مانده در حوزه انتخابیه را جاده «سه قلعه- دیهوک» عنوان و گفت: با تعامل و همکاری همه مسولین و بسیج مردمی در پیگیری پروژه گفت: امروز همه بویژه مردم شهر سه قلعه از اجرای پروژه خوشحالند.

وی با اشاره به مراحل اجرای پروژه تصریح کرد: مرحله زیرسازی توسط قرارگاه محرومیت زدایی ارتش و آسفالت پروژه توسط وزارت راه و شهر سازی با اعتبار بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان عملیاتی خواهد شد.