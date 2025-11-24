به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ۵۴۳ نفر از اهداکنندگان خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۴۶۶ نفر موفق به اهدای خون شدند.

کیان دهراب‌پور افزود: اهداکنندگان خون در این روز به مراکز خواجو شهر اصفهان، شاهین‌شهر، خمینی‌شهر و همچنین پایگاه‌های انتقال خون کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، خوانسار و گلپایگان مراجعه کردند.

وی با اشاره به وضعیت ذخایر خون استان، گفت: هم اکنون ذخیره خون استان اصفهان حدود ۱۹۹۰ واحد است که معادل پنج روز مصرف مراکز درمانی استان است، در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خون برای شرایط پایدار باید هشت روز باشد.

مدیرکل انتقال به استان اصفهان از مردم نیکوکار استان خواست: با مراجعه مستمر به مراکز اهدای خون، بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی را یاری کنند.

۱۱ مرکز اهدای خون در استان اصفهان فعالیت می‌کند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.

در استان اصفهان بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی به طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.

۵۷.۵۹ درصد از اهداکنندگان خون در اصفهان حداقل ۲ بار در سال خون اهدا می‌کنند.