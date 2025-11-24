پخش زنده
به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)، بیش از ۱۳ تن سمنو در ۴۷ موکب مردمی در شهرهای شهرستان برخوار پخت و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رییس شورای هیات مذهبی شهرستان برخوار گفت: از دو روز گذشته در ۴۷ موکب و مجلس عزاداری شهرستان برخوار پخت سمنو آغاز شد و امروز در دستههای عزاداری و اقشار مختلف مردم توزیع شد.
اکبر فتاحی افزود: به همت خادمان و عزادارن فاطمی و موکبهای شهرستان برخوار با استفاده از ۱۴۰ کیسه آرد، ۷۰ کیسه آرد جوانه گندم، ۱۳ تن سمنو طبخ و در ۳۰ هزار ظرف توزیع شد.