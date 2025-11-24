پخش زنده
سالاری گفت: وضعیت ذخایر برنج در استان کاملاً مطلوب است، هیچگونه کمبودی در بازار برنج نداریم و عرضه این کالای اساسی در شرایط پایدار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، غلامرضا سالاری، با اشاره به کمبودهای گزارش شده برنج در برخی فروشگاهها در ماه گذشته گفت: این مشکلات تنها مربوط به استان کرمان نبود؛ بلکه مشکلات و مسائل ارزی و روند واردات برنج بود که در سطح کشور اثر گذاشت.
وی افزود:با تمهیدات و تصمیمات بهموقع در ستاد تنظیم بازار استان، اکنون وضعیت بازار با ثبات است و از روز پنجشنبه قریب به ۱۳۰ تن برنج پاکستانی وارد استان شده و در حال توزیع است.
سالاری بیان کرد:۱۲۰ تن برنج دیگر نیز بارگیری شده و طی دو روز آینده بهتدریج وارد استان میشود.
معاون اقتصادی استاندار گفت:مردم هیچ نگرانی از بابت تأمین برنج و سایر اقلام ضروری نداشته باشند.
سالاری خاطرنشان کرد:توزیع و رصد بازار با دقت ادامه دارد و دستگاهها و بخش خصوصی با همکاری کامل در مسیر تأمین و عرضه برنج فعال هستند.