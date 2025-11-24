امروز: -
شهادت فرمانده حزب الله لبنان به دست صهیونیست‌های جنایتکار

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳- ۱۵:۵۵
خبرهای مرتبط

مقام حزب‌الله: همه احتمالات را در واکنش به حمله اسرائیل درنظر داریم

برنامه تشییع پیکر‌های شهدای مقاومت در ضاحیه

چندین شهید و زخمی در حمله رژیم‌صهیونیستی به ضاحیه بیروت

برچسب ها: فرمانده حزب الله لبنان ، حمله موشکی رژیم صهیونیستی ، هیثم علی الطباطبائی
