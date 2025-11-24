آغاز رویداد «ایلام ایران، آبدانان ایلام» با حضور فرماندار آبدانان در گفتگوی ویژه خبری
امشب و پس از پخش خبر ۲۲ استانی، نخستین برنامه رویداد «ایلام ایران؛ آبدانان ایلام» با حضور فرماندار شهرستان آبدانان در برنامه گفتگوی ویژه خبری روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ گفتگوی ویژه خبری امشب با حضور «بهزاد نورمحمدی» فرماندار شهرستان آبدانان بهعنوان نخستین برنامه از برنامههای رویداد «ایلام ایران؛ آبدانان ایلام»، پس از خبر ۲۲ استانی از شبکه استانی سیمای مرکز ایلام پخش میشود.
در این برنامه، فرماندار آبدانان ضمن تشریح اقدامات اخیر دستگاههای اجرایی در حوزه توسعه، به معرفی برنامههای پیش رو برای ارتقای زیرساختها، بهبود خدمات عمومی و توسعه متوازن در سطح شهرستان خواهد پرداخت.
همچنین محورهایی همچون طرحهای عمرانی در حال اجرا، برنامههای حمایتی برای تقویت اقتصاد محلی، وضعیت راهها و نیازهای اولویتدار منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
براساس اعلام صدا و سیمای استان؛ بخشهای مختلف خبری و تولیدی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه اینه هفته، این رویداد استانی را پوشش خواهد داد .
گفتنی است رویداد «ایلام ایران» پس از برگزاری موفق در شهرستانهای هلیلان و دهلران، اینبار به آبدانان رسید تا با معرفی ظرفیتهای توسعهای و بررسی طرحهای عمرانی، گام دیگری در مسیر پیشرفت استان ایلام بردارد.