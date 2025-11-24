پخش زنده
یازده چشمه در قرآن کریم ذکر شده است و آنها همان حقیقت یازده امام که فرزندان حضرت فاطمه(س) هستند، در طبقات غیبی عالم تکوّن یافته و صورت گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کوثر همان چشمه ایست که این یازده چشمه از آن منشعب میشوند، "کوثر" چشمهایست که تمام آبهای بهشت از آن جاری میشود.
ساقی کوثر، ساقی حق است. ساقی سَلسَبیلِ چشمه حق است که مقام ولایت را به آدمی مینوشاند. چه نوشاندنی؛ بیهیچ زَبَدی، بیهیچ باطلی، خالص و پاک!
مولی الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام با نوشاندن حقیقت صدیقهی طاهره سلاماللهعلیها جانهای تکاثر زده را به سوی حقیقت توحید طیران خواهد داد و مقصد این حقیقت بهشت رضوان الهی است.
از همین روست که بزرگان فرمودهاند: «هر وقت احساس ناامیدی مطلق در ارتباط خود با خداوند متعال کردید، سراغ حضرت فاطمه سلاماللهعلیها بروید.»
شاید از همین روست که امام عسکری علیه السلام فرمود: نحن حجج الله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة علینا.
فاطمه سلام الله علیها منشأ هستی این یازده امام است، چرا که قرآن کریم فرمود: و جعلنا من الماء کل شیء حی.
حیات امامان به حیات اوست و وجود آنان به وجود او.
اگر از دست ولایی مولی الموحدین علی(ع) از چشمه زلال کوثر بنوشید، حقیقت حیات یازده امام در وجود شما بیدار خواهد شد و این رمزی است برای آنان که در کشاکش این جهان مه آلود در پی بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء چشم به طی ازمان برای گذر کردن این گنبد دوار در میانه شبها و روزها دوختهاند تا هم آغوش ظهور موفورالسرورش باشند.
اباصالح المهدیِ مملکت هستی مان را با انغمار در چشمه کوثر ظاهر کنیم.
به قلم: سید اصغر ذوقی احسن
فعال فرهنگی ورزشی و دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان