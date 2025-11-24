پخش زنده
چهارمین اجتماع امت فاطمی شرق تهران، ظهر شهادت حضرت زهرا (س) در میدان نبوت با شعار «در سایه عنایت رضوی» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اجتماع معنوی از ساعات پیش از نماز ظهر و عصر روز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ با حضور خانوادهها، هیئتها و گروههای مذهبی محلات در میدان نبوت آغاز و نماز ظهر و عصر با حضور گسترده مردم اقامه شد. بازنمایی صحن انقلاب حرم مطهر علی ابن موسی الرضا (ع)، «چایخانه امام رضا (ع)» و مشارکت فعال داوطلبان مردمی، این مراسم را به یکی از متفاوتترین آیینهای فاطمی شرق تهران تبدیل کرد.
شهردار منطقه ۸ در حاشیه این مراسم با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان افزود: تجربه چهار ساله این اجتماع و گسترش حضور مردمی، نشاندهنده این است که آیین سوگواری فاطمیه به یک رویداد هویتساز در منطقه ۸ و شرق تهران تبدیل شده است.
فاطمه تنهایی، افزود: میدان نبوت امسال جلوهای کمنظیر از پیوند زیارت رضوی و فرهنگ فاطمی بود. حضور چندین هزارنفری مردم، همراهی خانوادهها، جوانان و مشارکت هیئتها نشان داد که عشق به اهلبیت (ع) در قلب نسلهای جدید زنده و ریشهدار است و همدلی گروههای جهادی و هیئات مذهبی نیز فضایی معنوی را در این روز فراهم کرد.
شهردار منطقه ۸ در پایان به برنامههای پیش از این مراسم اشاره کرد و گفت: طی روزهای منتهی به شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میدان نبوت با اجرای آیینهای چهارپایهخوانی، دمامزنی، خطبهخوانی و شعرخوانی در قالب برنامه «ساحت خورشید» به محفل روایتگری فاطمی تبدیل شد که خانوادهها و محلات نقش محوری در اجرای آن داشتند.