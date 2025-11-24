مرحوم «نوروز محمد نوروزمحمدی»، پدر دو شهید والامقام از شهر ارطه قائم‌شهر، پس از سال‌ها صبر و انتظار در سن ۹۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحوم «نوروز محمد نوروزمحمدی» پدر دو شهید والامقام از شهر ارطه قائم‌شهر، در سن ۹۱ سالگی دار فانی را وداع گفت و در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت.

پیکر این پدر صبور و وفادار، امروز و در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور پرشور مردم قدرشناس تشییع و در گلزار شهدای کفشگرکلا ارطه به خاک سپرده شد.

شهید «حسین نوروزمحمدی» در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۶۷ و برادرش، شهید «علی‌نقی نوروزمحمدی» در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.