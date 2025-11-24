امروز: -
مهار آتش جنگل الیت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳- ۱۶:۰۳
خبرهای مرتبط

حضور بالگردهای ارتش در مهار آتش‌سوزی جنگل‌ الیت

برخورد با قصور احتمالی در آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی

مهار آتش الیت با همدلی ایرانیان

پایان عملیات اصلی اطفای حریق جنگل‌های الیت چالوس

با مقصران آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی برخورد می‌شود

مهار آتش جنگل‌های الیت با ۱۲۸ عملیات پروازی

الیت بدون شعله‌های آتش 

برچسب ها: جنگل الیت ، مهار آتش‌سوزی ، آتش سوزی در جنگل های مازندران
