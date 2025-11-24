۱۰ نفر از دانش آموزان پسرکهگیلویه و بویراحمدی راهی سرزمین وحی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس بسیج سازمان دانشآموزی استان گفت: در چارچوب برنامههای فرهنگی، تربیتی و مهارتی این سازمان، امسال ۱۰ نفر از دانشآموزان و مربیان تشکلهای دانشآموزی برای انجام سفر زیارتی عازم خانه خدا شدند. سید نظام مرادی با بیان اینکه امروز نخستین گروه دانش آموزی پسران به این سفر معنوی اعزام میشوند، افزود: این دانشآموزان پنجم آذرماه از فرودگاه شهر یزد عازم مکه مکرمه میشوند. مرادی با بیان اینکه امسال دو کاروان دختران و پسران دانش آموز استان راهی سرزمین وحی میشوند، اضافه کرد: کاروان دختران دانش آموز بیستم آذرماه از استان اصفهان عازم این سفر معنوی خواهند شد. رئیس بسیج سازمان دانشآموزی استان همچنین گفت: دانشآموزان در مدت اقامت خود در سرزمین وحی ۱۰ روز در مدینه منوره و ۱۰ روز در مکه مکرمه، برنامههای فرهنگی و معنوی متعددی را اجرا و تجربه خواهند کرد. مرادی با بیان اینکه این سفر زیارتی حدود ۱۰ سال متوقف شده بود افزود: با پیگیریهای انجام شده این سفر زیارتی از سال گذشته دوباره از سر گرفته شد.