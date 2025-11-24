پخش زنده
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی استان لرستان از پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در خرمآباد به علت بیتوجهی به ضوابط انتظامی و مقررات صنفی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرگرد نصیر کوهزادی از پلمب ۶ واحد صنفی متخلف شامل سه رستوران و سه نانوایی در شهرستان خرمآباد خبر داد و گفت: این اقدام در راستای مطالبات مردمی و با همکاری اتاق اصناف و اداره تعزیرات حکومتی انجام شده است.
وی اظهار کرد: در پی گزارشها و مطالبات مردمی مبنی بر برخی تخلفات در واحدهای صنفی، مأموران پلیس اماکن با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی از تعدادی واحد صنفی در شهرستان خرمآباد بازدید کردند. وی گفت: در این بازدیدها، ۶ واحد صنفی متخلف شامل سه رستوران و سه نانوایی به دلیل عدم رعایت ضوابط انتظامی و مقررات صنفی در سطح شهرستان خرمآباد پلمب و ۵ واحد صنفی دیگر نیز اخطار پلمب دریافت کردند.
سرگرد کوهزادی با بیان اینکه پلیس همواره در راستای صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای امنیت اجتماعی اقدام میکند، خاطرنشان کرد: «صاحبان واحدهای صنفی موظفاند مقررات انتظامی، بهداشتی و صنفی را به طور دقیق رعایت کنند و پلیس با هیچگونه تخلف و هنجارشکنی در این زمینه مماشات نخواهد کرد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان در پایان تأکید کرد: با توجه به اشراف اطلاعاتی پلیس و همکاری خوب مردم، هرگونه تخلف صنفی و بیتوجهی به مقررات به محض شناسایی بدون اغماض و برابر قانون برخورد خواهد شد.