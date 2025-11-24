به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دفتر نهاد امامت جمعه با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقه کتابخوانی دختران آفتاب را برگزار می‌کند.

علاقمندان تا دهم آذر مهلت نام نویسی دارند و آزمون مسابقه ۱۱ تا ۱۵ آذر به دو شیوه مجازی و حضوری برگزار خواهد شد.

داوطلبان شرکت در این مسابقه می‌توانند با شماره ۰۹۰۰۴۰۲۱۳۵۷ و یا نشانی اینترنتی مسابقه نام نویسی کنند.

مراسم اهدای جوایز ۲۰ آذر، مصادف با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد.