باشگاه کتابخوانی کیش فراخوان مسابقه کتاب خوانی دختران آفتاب را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دفتر نهاد امامت جمعه با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقه کتابخوانی دختران آفتاب را برگزار میکند.
علاقمندان تا دهم آذر مهلت نام نویسی دارند و آزمون مسابقه ۱۱ تا ۱۵ آذر به دو شیوه مجازی و حضوری برگزار خواهد شد.
داوطلبان شرکت در این مسابقه میتوانند با شماره ۰۹۰۰۴۰۲۱۳۵۷ و یا نشانی اینترنتی مسابقه نام نویسی کنند.
مراسم اهدای جوایز ۲۰ آذر، مصادف با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد.