به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سپاهانی‌ها که در دیدار رفت مقابل این تیم با یک گل نتیجه را واگذار کردند و حالا برای جبران آن شکست و رسیدن به صدر این گروه مصمم به شکست این تیم اردنی هستند، ۲ تیمی که صعودشان به مرحله بعد قطعی شده و برای سرگروهی تلاش میکنند.

در حال حاضر سپاهان ایران از ۳ دیدار قبلی خود ۴ امتیاز کسب کرده است و در رده دوم گروه پشت سر الحسین اردن ۶ امتیازی قرار دارد و درصورت پیروزی مقابل این تیم با ۷ امتیاز به صدر جدول خواهد رفت، البته طلایی پوشان ایران برای صدرنشین ماندن باید منتظر دیدار هفته پایانی گروه خود بین الحسین اردن و آخال ترکمنستان باشند.

دیدار این ۲ تیم روز سه شنبه ۴ آذر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

قضاوت این دیدار بر عهده داورانی از کشور اندونزی است.