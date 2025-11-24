پخش زنده
تیم فولادمبارکه سپاهان ایران در ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال باشگاههای آسیا در دیدار چهارم خود از گروه سوم این مسابقات باید پذیرای الحسین اردن در ورزشگاه نقش جهان اصفهان باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سپاهانیها که در دیدار رفت مقابل این تیم با یک گل نتیجه را واگذار کردند و حالا برای جبران آن شکست و رسیدن به صدر این گروه مصمم به شکست این تیم اردنی هستند، ۲ تیمی که صعودشان به مرحله بعد قطعی شده و برای سرگروهی تلاش میکنند.
در حال حاضر سپاهان ایران از ۳ دیدار قبلی خود ۴ امتیاز کسب کرده است و در رده دوم گروه پشت سر الحسین اردن ۶ امتیازی قرار دارد و درصورت پیروزی مقابل این تیم با ۷ امتیاز به صدر جدول خواهد رفت، البته طلایی پوشان ایران برای صدرنشین ماندن باید منتظر دیدار هفته پایانی گروه خود بین الحسین اردن و آخال ترکمنستان باشند.
دیدار این ۲ تیم روز سه شنبه ۴ آذر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد.
قضاوت این دیدار بر عهده داورانی از کشور اندونزی است.